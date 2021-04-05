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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数、IMF・世界銀行春季会合など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(3月) 46.5
09:30 総合PMI(3月) 48.3
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年)(日本銀行)
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
オキサイドが東証マザーズに新規上場(公開価格:2800円)
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI(3月) 57.5
16:00 トルコ・消費者物価指数(3月) 16.20％ 15.61％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(3月) 0.78％ 0.23％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(3月) 1.00％ 1.03％
23:00 米・製造業受注(2月) -0.5％ 2.6％
23:00 米・ISM非製造業景況指数(3月) 58.2 55.3
IMF(国際通貨基金)・世界銀行春季会合(11日まで)
英・スイス・NZ・株式市場は祝日のため休場(復活祭)
豪・独・仏・株式市場は祝日のため休場(復活祭の月曜日)
中・香港・株式市場は祝日のため休場(公休日)
南ア・株式市場は祝日のため休場(家族の日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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