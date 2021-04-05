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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数、IMF・世界銀行春季会合など

2021年4月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数、IMF・世界銀行春季会合など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(3月)　　46.5
09:30　総合PMI(3月)　　48.3
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年)(日本銀行)
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


オキサイドが東証マザーズに新規上場(公開価格:2800円)


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI(3月)　　57.5
16:00　トルコ・消費者物価指数(3月)　16.20％　15.61％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(3月)　0.78％　0.23％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(3月)　1.00％　1.03％
23:00　米・製造業受注(2月)　-0.5％　2.6％
23:00　米・ISM非製造業景況指数(3月)　58.2　55.3


IMF(国際通貨基金)・世界銀行春季会合(11日まで)

英・スイス・NZ・株式市場は祝日のため休場(復活祭)

豪・独・仏・株式市場は祝日のため休場(復活祭の月曜日)

中・香港・株式市場は祝日のため休場(公休日)

南ア・株式市場は祝日のため休場(家族の日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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