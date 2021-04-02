マーケット RSS

 

JASDAQ平均は小反発、政策期待で子育て関連が高い／JASDAQ市況

2021年4月2日 16:50

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:50JST JASDAQ平均は小反発、政策期待で子育て関連が高い
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3945.06 +7.41／出来高 1億8398万株／売買代金 514億円J-Stock Index 4154.17 +54.65


　本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって続伸となった。値上がり銘柄数は298（スタンダード286、グロース12）、値下り銘柄数は295（スタンダード272、グロース23）、変わらずは60（スタンダード59、グロース1）。
　本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇し、マザーズ先物が続伸して寄り付きした流れを引き継ぎJASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後は、時価総額上位のワークマン<7564>やハーモニック<6324>など時価総額上位銘柄が堅調な推移で相場を下支えし、JASDAQ平均は底堅い値動きでの推移となり、小反発で本日の取引を終了した。なお、こども庁創設のニュースで子育て関連の銘柄の上昇が目立った。
　個別では、政府のこども庁創設報道による政策への期待感から幼児活動研究会<2152>がストップ高となった。また、半導体関連株物色の流れからフェローテク<6890>が7％を超える上昇となった。そのほか、ＥＡＪ<6063>、テクノホライゾン<6629>、平賀<7863>が高い。
　一方、22年2月通期予想の営業利益を前年比79.8％減の2億円と発表したセキチュー<9976>は13％を超える下落となった。また、21年3月通期予想の営業利益を従来予想の30億円から24億円に下方修正を発表したユタカ技研<7229>は業績の先行きが懸念され4％を超える下落となった。そのほか、ニチリョク<7578>、小倉クラッチ<6408>、ガーラ<4777>は安い。
　JASDAQ-TOP20は、フェローテク、田中化学研究所<4080>、ブロッコリー<2706>が上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2152|幼児活動 | 1304| 300| 29.88|
2| 6063|ＥＡＪ | 1694| 300| 21.52|
3| 6629|テクノＨＲ | 1299| 118| 9.99|
4| 7863|平賀 | 1370| 104| 8.21|
5| 6890|フェローテク | 2446| 170| 7.47|
6| 3891|高度紙 | 3270| 225| 7.39|
7| 7928|旭化学 | 1228| 71| 6.14|
8| 2134|サンキャピタル | 55| 3| 5.77|
9| 7748|ホロン | 5290| 280| 5.59|
10| 6694|ズーム | 3145| 153| 5.11|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 6| -1| -14.29|
2| 9976|セキチュー | 1850| -300| -13.95|
3| 7578|ニチリョク | 233| -20| -7.91|
4| 6408|小倉クラ | 2771| -234| -7.79|
5| 1789|ＥＴＳＨＤ | 1017| -77| -7.04|
6| 4124|大阪油化 | 2562| -188| -6.84|
7| 3223|エスエルディー | 652| -46| -6.59|
8| 7805|プリントネット | 536| -36| -6.29|
9| 7169|ＮＦＣＨＤ | 2057| -135| -6.16|
10| 9827|リリカラ | 223| -14| -5.91|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6629|テクノＨＲ | 1299| 118| 9.99|
2| 6890|フェローテク | 2446| 170| 7.47|
3| 3891|高度紙 | 3270| 225| 7.39|
4| 6337|テセック | 1648| 76| 4.83|
5| 7713|シグマ光機 | 1510| 69| 4.79|
6| 7624|ＮａＩＴＯ | 176| 8| 4.76|
7| 6324|ハーモニック | 7930| 340| 4.48|
8| 4080|田中化研 | 1361| 55| 4.21|
9| 7826|フルヤ金属 | 7300| 250| 3.55|
10| 2484|出前館 | 2476| 83| 3.47|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 6| -1| -14.29|
2| 8890|レーサム | 852| -47| -5.23|
3| 3758|アエリア | 574| -24| -4.01|
4| 4235|ＵＦＨＤ | 1424| -47| -3.20|
5| 8844|コスモスイニ | 434| -12| -2.69|
6| 2315|ＣＡＩＣＡ | 48| -1| -2.04|
7| 2471|エスプール | 1136| -18| -1.56|
8| 2782|セリア | 3890| -60| -1.52|
9| 8909|シノケンＧ | 1246| -17| -1.35|
10| 4925|ＨＡＢＡ | 4405| -55| -1.23|《FA》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比135円高の29345円～
  2. NY原油：大幅反発で61.45ドル、需要増加の思惑強まる
  3. NY原油：続落で59.16ドル、利食い売りが強まる
  4. 帝人と武田薬品は糖尿病治療薬4剤の譲渡が注目され出直り強める
  5. 大阪金概況：上昇、ドル相場や米長期金利の落ち着き映し値ごろ感からの買い優勢
  1. 引き金が引かれた? バブルが崩壊する仕組みと3つの共通点　前編
  2. 30日上場のAppierGroup(エイピアグループ)は後場、公開価格の29%高(2060円)で始まる
  3. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比135円高の29345円～
  4. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比315円高の29415円～
  5. 東京為替：1ドル109円50銭台、 スエズ座礁船が離礁で原油安
  1. わかもと製薬が急伸、眼科治療に「医療機器」の分野でも参入し医薬品と両面展開
  2. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  3. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  4. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  5. アンジェスは新型コロナ治療薬の共同開発に注目集まり戻り高値に進む

広告

写真で見るニュース

  • (C) 2020 20th Century Studios. All rights reserved.
  • e-POWERイメージ（画像：日産自動車株式会社発表資料より）
  • 2021年シーズン カラーリングマシン（本田技研工業の発表資料より）
  • ©Bernardo Ramonfaur/123RF.COM
  • ジャイロ e:（ロスホワイト）（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • ©2020 Warner Bros. All Rights Reserved.
  • RB16B（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望4月1日　潮流に変化か: (1)ハイテク⇒(2)景気敏感⇒(3)業績へ　米政権(1)インフラ投資発表へ (2)社会福祉策は4月に

「リールスメイト新大阪」（画像: ケア21の発表資料より）

ケア21は、重心児を含む障がい児向け放課後デイサービスも展開

LF-Z Electrified（トヨタ自動車の発表資料より）

レクサス、EVコンセプト「LF-Z Electrified」公開　ブランド変革の計画発表

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体