

*16:50JST JASDAQ平均は小反発、政策期待で子育て関連が高い

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3945.06 +7.41／出来高 1億8398万株／売買代金 514億円J-Stock Index 4154.17 +54.65



本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって続伸となった。値上がり銘柄数は298（スタンダード286、グロース12）、値下り銘柄数は295（スタンダード272、グロース23）、変わらずは60（スタンダード59、グロース1）。

本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇し、マザーズ先物が続伸して寄り付きした流れを引き継ぎJASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後は、時価総額上位のワークマン<7564>やハーモニック<6324>など時価総額上位銘柄が堅調な推移で相場を下支えし、JASDAQ平均は底堅い値動きでの推移となり、小反発で本日の取引を終了した。なお、こども庁創設のニュースで子育て関連の銘柄の上昇が目立った。

個別では、政府のこども庁創設報道による政策への期待感から幼児活動研究会<2152>がストップ高となった。また、半導体関連株物色の流れからフェローテク<6890>が7％を超える上昇となった。そのほか、ＥＡＪ<6063>、テクノホライゾン<6629>、平賀<7863>が高い。

一方、22年2月通期予想の営業利益を前年比79.8％減の2億円と発表したセキチュー<9976>は13％を超える下落となった。また、21年3月通期予想の営業利益を従来予想の30億円から24億円に下方修正を発表したユタカ技研<7229>は業績の先行きが懸念され4％を超える下落となった。そのほか、ニチリョク<7578>、小倉クラッチ<6408>、ガーラ<4777>は安い。

JASDAQ-TOP20は、フェローテク、田中化学研究所<4080>、ブロッコリー<2706>が上昇した。



[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 2152|幼児活動 | 1304| 300| 29.88|

2| 6063|ＥＡＪ | 1694| 300| 21.52|

3| 6629|テクノＨＲ | 1299| 118| 9.99|

4| 7863|平賀 | 1370| 104| 8.21|

5| 6890|フェローテク | 2446| 170| 7.47|

6| 3891|高度紙 | 3270| 225| 7.39|

7| 7928|旭化学 | 1228| 71| 6.14|

8| 2134|サンキャピタル | 55| 3| 5.77|

9| 7748|ホロン | 5290| 280| 5.59|

10| 6694|ズーム | 3145| 153| 5.11|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 6628|オンキヨー | 6| -1| -14.29|

2| 9976|セキチュー | 1850| -300| -13.95|

3| 7578|ニチリョク | 233| -20| -7.91|

4| 6408|小倉クラ | 2771| -234| -7.79|

5| 1789|ＥＴＳＨＤ | 1017| -77| -7.04|

6| 4124|大阪油化 | 2562| -188| -6.84|

7| 3223|エスエルディー | 652| -46| -6.59|

8| 7805|プリントネット | 536| -36| -6.29|

9| 7169|ＮＦＣＨＤ | 2057| -135| -6.16|

10| 9827|リリカラ | 223| -14| -5.91|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 6629|テクノＨＲ | 1299| 118| 9.99|

2| 6890|フェローテク | 2446| 170| 7.47|

3| 3891|高度紙 | 3270| 225| 7.39|

4| 6337|テセック | 1648| 76| 4.83|

5| 7713|シグマ光機 | 1510| 69| 4.79|

6| 7624|ＮａＩＴＯ | 176| 8| 4.76|

7| 6324|ハーモニック | 7930| 340| 4.48|

8| 4080|田中化研 | 1361| 55| 4.21|

9| 7826|フルヤ金属 | 7300| 250| 3.55|

10| 2484|出前館 | 2476| 83| 3.47|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 6628|オンキヨー | 6| -1| -14.29|

2| 8890|レーサム | 852| -47| -5.23|

3| 3758|アエリア | 574| -24| -4.01|

4| 4235|ＵＦＨＤ | 1424| -47| -3.20|

5| 8844|コスモスイニ | 434| -12| -2.69|

6| 2315|ＣＡＩＣＡ | 48| -1| -2.04|

7| 2471|エスプール | 1136| -18| -1.56|

8| 2782|セリア | 3890| -60| -1.52|

9| 8909|シノケンＧ | 1246| -17| -1.35|

10| 4925|ＨＡＢＡ | 4405| -55| -1.23|《FA》