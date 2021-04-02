

*07:29JST NY原油：大幅反発で61.45ドル、需要増加の思惑強まる

NY原油先物5月限は、大幅反発（NYMEX原油5月限終値：61.45 ↑2.29）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比+2.29ドルの61.45ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.86ドル−61.75ドル。石油輸出国機構（OPEC）プラスの会合では、5月から6月にかけて、原油生産を一日あたり200万バレル増やすことが合意されたが、需要増加による原油価格の先高観は後退せず、ニューヨーク市場で一時61.75ドルまで買われる場面があった。欧米株高やユーロの反発も材料視されたようだ。《FA》