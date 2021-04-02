

*01:40JST NY外為：カナダドル堅調、NY原油先物60ドル台回復、OPECプラスは段階的増産

石油輸出国機構（OPEC）プラスは、予想外に段階的な増産を再開する計画だと関係者が明らかにした。サウジアラビアは自発的な減産を撤回。NY原油先物は下落し、一時60ドルを割り込んだ。しかし、アナリストがOPECの決定でも供給は不足気味になるとの見解を示したため、その後は底堅い展開となり、再び60ドル台を回復。

原油価格動向に左右されるカナダドルも堅調推移を維持。ドル・カナダは1.2597カナダドルから1.2555カナダドルまで下落した。カナダ円は87円90銭まで下落後、88円05銭まで上昇した。《KY》