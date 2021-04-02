マーケット RSS

 

NY外為：カナダドル堅調、NY原油先物60ドル台回復、OPECプラスは段階的増産

2021年4月2日 01:40

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*01:40JST NY外為：カナダドル堅調、NY原油先物60ドル台回復、OPECプラスは段階的増産
石油輸出国機構（OPEC）プラスは、予想外に段階的な増産を再開する計画だと関係者が明らかにした。サウジアラビアは自発的な減産を撤回。NY原油先物は下落し、一時60ドルを割り込んだ。しかし、アナリストがOPECの決定でも供給は不足気味になるとの見解を示したため、その後は底堅い展開となり、再び60ドル台を回復。

原油価格動向に左右されるカナダドルも堅調推移を維持。ドル・カナダは1.2597カナダドルから1.2555カナダドルまで下落した。カナダ円は87円90銭まで下落後、88円05銭まで上昇した。《KY》

関連記事

スポンサードリンク

原油相場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 原油相場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比135円高の29345円～
  2. NY原油：続落で59.16ドル、利食い売りが強まる
  3. 帝人と武田薬品は糖尿病治療薬4剤の譲渡が注目され出直り強める
  4. 銀河の卵であった可能性も　中間質量のブラックホール発見　メルボルン大
  5. M&Aを軸に国際化を着実に図る、カルビーの海外戦略
  1. 新型コロナ、抗ウイルス薬が効かない理由　発症後2日が勝負　九大等が解明
  2. 引き金が引かれた? バブルが崩壊する仕組みと3つの共通点　前編
  3. 45億年前の月誕生物語　コンピュータシミュレーションで明らかに
  4. 30日上場のAppierGroup(エイピアグループ)は後場、公開価格の29%高(2060円)で始まる
  5. NY原油：大幅反落で58.56ドル、供給不安緩和で売り強まる
  1. フジ、日テレも外資20%超　総務相「確認する」
  2. EV用電池として有力視される全固体電池、対応企業はどこか!?
  3. わかもと製薬が急伸、眼科治療に「医療機器」の分野でも参入し医薬品と両面展開
  4. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  5. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）

広告