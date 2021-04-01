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ＥＡＪ　ストップ高買い気配、厚労省から入国者等健康フォローアップセンター業務を20億円で受託／新興市場スナップショット

2021年4月1日 11:21

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記事提供元：フィスコ


*11:21JST <6063> ＥＡＪ 1394　カ -
ストップ高買い気配。厚生労働省から「入国者等健康フォローアップセンター業務」を受託したと発表している。契約金額は約22.10億円の見込みで、契約期間は3月31日から22年3月31日まで。位置情報確認アプリケーションやビデオ通話アプリなどを活用して入国者の健康観察や居所確認を実施するほか、多言語対応支援で医療機関や宿泊療養施設での入退院の調整や健康状態の確認、医療保険など関連事務をサポートする。《FA》

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