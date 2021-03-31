

*10:23JST トヨタ自動車を対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（31日10:01時点のeワラント取引動向）

新規買いは原資産の株価上昇が目立つトヨタ自動車<7203>コール336回 5月 8,100円を順張り、日本製鉄<5401>コール236回 5月 2,000円を順張り、JFEホールディングス<5411>コール135回 5月 1,450円を順張りで買う動きや、原資産の株価下落が目立つ野村ホールディングス<8604>コール316回 5月 625円を逆張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしてはビットコイン2021年4月 プラス5倍トラッカー1回 4月 15,000米ドル、ファーストリテイリング<9983>プット274回 5月 91,000円、野村ホールディングスプット276回 5月 550円、伊藤忠商事<8001>コール104回 5月 4,150円、トヨタ自動車コール331回 4月 7,500円などが見られる。

上昇率上位はトヨタ自動車コール335回 4月 9,500円（+60.0%）、トヨタ自動車コール334回 4月 9,000円（+57.1%）、日本電産<6594>コール175回 4月 17,000円（+50.0%）、日本電産コール174回 4月 16,000円（+50.0%）、トヨタ自動車コール333回 4月 8,500円（+43.4%）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》