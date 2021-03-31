マーケット RSS

 

トヨタ自動車を対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（31日10:01時点のeワラント取引動向）

2021年3月31日 10:23

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*10:23JST トヨタ自動車を対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（31日10:01時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つトヨタ自動車<7203>コール336回 5月 8,100円を順張り、日本製鉄<5401>コール236回 5月 2,000円を順張り、JFEホールディングス<5411>コール135回 5月 1,450円を順張りで買う動きや、原資産の株価下落が目立つ野村ホールディングス<8604>コール316回 5月 625円を逆張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしてはビットコイン2021年4月 プラス5倍トラッカー1回 4月 15,000米ドル、ファーストリテイリング<9983>プット274回 5月 91,000円、野村ホールディングスプット276回 5月 550円、伊藤忠商事<8001>コール104回 5月 4,150円、トヨタ自動車コール331回 4月 7,500円などが見られる。

上昇率上位はトヨタ自動車コール335回 4月 9,500円（+60.0%）、トヨタ自動車コール334回 4月 9,000円（+57.1%）、日本電産<6594>コール175回 4月 17,000円（+50.0%）、日本電産コール174回 4月 16,000円（+50.0%）、トヨタ自動車コール333回 4月 8,500円（+43.4%）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》

関連記事

スポンサードリンク

注目トピックスの最新ニュース

RSS

もっと見る

» 注目トピックスの最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 引き金が引かれた? バブルが崩壊する仕組みと3つの共通点　前編
  2. 東京為替：1ドル109円50銭台、 スエズ座礁船が離礁で原油安
  3. 大阪金概況：下落、米投資会社巡る混乱後退でリスク資産買い戻し、金需要は限定的に
  4. 30日上場のAppierGroup(エイピアグループ)は後場、公開価格の29%高(2060円)で始まる
  5. NY外為：加ドル軟調、原油価格反落、スエズ運河の運航再開で
  1. アンジェスは共同開発中の新型コロナ「治療薬」が注目され大幅反発
  2. 引き金が引かれた? バブルが崩壊する仕組みと3つの共通点　前編
  3. NY原油：大幅反落で58.56ドル、供給不安緩和で売り強まる
  4. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比315円高の29415円～
  5. 東京為替：1ドル109円50銭台、 スエズ座礁船が離礁で原油安
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. わかもと製薬が急伸、眼科治療に「医療機器」の分野でも参入し医薬品と両面展開
  3. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  4. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  5. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）

広告

写真で見るニュース

  • 2021年シーズン カラーリングマシン（本田技研工業の発表資料より）
  • ©Bernardo Ramonfaur/123RF.COM
  • ジャイロ e:（ロスホワイト）（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • ©2020 Warner Bros. All Rights Reserved.
  • RB16B（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

引き金が引かれた? バブルが崩壊する仕組みと3つの共通点　前編

相場展望3月29日号　米個人給付金の3割の約9兆円が株式流入⇒米国株高の要因　日銀は高株価操縦を3/24に復活か⇒株価戻り高

不動産投資で失敗しないための不動産会社の選び方 (後編)

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体