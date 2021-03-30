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【M&A速報：2021/03/30（1）】サンフロンティア不動産<8934>グループ、ホテル大佐渡を買収

2021年3月30日 12:08

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記事提供元：フィスコ


*12:08JST 【M&A速報：2021/03/30（1）】サンフロンティア不動産<8934>グループ、ホテル大佐渡を買収
■サンフロンティア不動産<8934>グループ、リンコーコーポレーション<9355>子会社のホテル大佐渡を買収

■ソーダニッカ<8158>、山陰地区で化学工業薬品・食品添加物製造の野津善助商店を買収

■大阪大学ベンチャーキャピタル、阪大発ベンチャーでPOCT向け免疫センサデバイス開発のイムノセンスに追加出資

■名古屋大発AIベンチャーのトライエッティング、総額3.5億円の資金調達を実施　東急不動産HD<3289>グループと業務提携

■微生物群を使用した廃棄物処理技術提供のkomham、立命館ソーシャルインパクトファンドから資金調達を実施

■キャス・キャピタル、動物病院「JASMINE どうぶつ総合医療センター」運営の日本どうぶつ先進医療研究所の株式取得

■イオン東北、イオンリテール東北事業本部と事業統合で基本合意

■沖縄県全域でテレワーク／ワーケーション施設「howlive」運営のマッシグラ沖縄タイムス、総額9000万円の資金調達を実施

■GMOペパボ<3633>、ブログメディアサービス「JUGEM」事業をメディアーノに譲渡

■清水銀行<8364>、子会社清水銀キャリアップから業務を承継　同社は解散

■伊豆急HD、子会社の伊豆急コミュニティー、伊豆急物産、伊豆観光ホテルの3社を合併

■京成電鉄<9009>、東京都内を中心にビルメンテナンス事業展開のビーエムサービスを買収　子会社京成ビルサービスと合併予定

■日本特殊陶業<5334>、世界各国のベンチャー企業へ投資するCVCファンドを設立

■DMG森精機<6141>、グループの工作機械向けユニット部品製造事業を分社化

■ユナイテッドアローズ<7606>、子会社で革製品・紳士服・婦人服・雑貨等企画販売のフィーゴをユニオンゲートGに譲渡

■米半導体製造装置大手アプライドマテリアルズ、米KKR傘下で旧日立系のKokusai Electric社の買収断念　中国当局の承認得られず

■東京電力HD<9501>と中部電力<9502>共同設立のe-Mobility Power、EV用充電インフラ整備のジャパンチャージネットワークを買収

■三菱重工業<7011>、三井E&Sホールディングス<7003>傘下の三井E&S造船からの艦艇・官公庁船事業譲り受けで最終合意

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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