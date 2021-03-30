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*12:08JST 【M&A速報：2021/03/30（1）】サンフロンティア不動産<8934>グループ、ホテル大佐渡を買収
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■ソーダニッカ<8158>、山陰地区で化学工業薬品・食品添加物製造の野津善助商店を買収
■大阪大学ベンチャーキャピタル、阪大発ベンチャーでPOCT向け免疫センサデバイス開発のイムノセンスに追加出資
■名古屋大発AIベンチャーのトライエッティング、総額3.5億円の資金調達を実施 東急不動産HD<3289>グループと業務提携
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■DMG森精機<6141>、グループの工作機械向けユニット部品製造事業を分社化
■ユナイテッドアローズ<7606>、子会社で革製品・紳士服・婦人服・雑貨等企画販売のフィーゴをユニオンゲートGに譲渡
■米半導体製造装置大手アプライドマテリアルズ、米KKR傘下で旧日立系のKokusai Electric社の買収断念 中国当局の承認得られず
■東京電力HD<9501>と中部電力<9502>共同設立のe-Mobility Power、EV用充電インフラ整備のジャパンチャージネットワークを買収
■三菱重工業<7011>、三井E&Sホールディングス<7003>傘下の三井E&S造船からの艦艇・官公庁船事業譲り受けで最終合意
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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