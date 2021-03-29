関連記事
*15:16JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オルガノなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月29日 14:54 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2526> NZAM 400 17737 181840.00% 8.7542%
<8604> 野村HD 139129100 17505840 694.76% -16.37%
<8291> 日産東HD 1600900 205840 677.74% 3.09%
<9827> リリカラ 10059300 1358920 640.24% 11.32%
<5121> 藤倉コン 961000 141280 580.21% 10.14%
<9663> ナガワ 138900 20860 565.87% -2.06%
<2154> ビーネックスG 4094800 645780 534.09% 17.39%
<9900> サガミHD 672600 124240 441.37% -3.5%
<9052> 山陽電 219900 43040 410.92% -1.81%
<4393> バンクオブイノベ 395800 84920 366.09% -13.51%
<2362> 夢真HD 2731900 599260 355.88% 8.98%
<7504> 高速 175600 38920 351.18% -0.69%
<3232> 三交GHD 840500 186480 350.72% -4.32%
<5282> ジオスター 879900 196020 348.88% 3.11%
<9994> やまや 88000 19660 347.61% -1.03%
<3178> チムニー 249600 56520 341.61% -4.17%
<5304> SECカーボン 80900 19240 320.48% 6.55%
<8098> 稲畑産 573900 138300 314.97% -4.8%
<2484> 出前館 2432900 602360 303.89% -8.53%
<5208> 有沢製 416500 103580 302.10% 1.88%
<8877> エスリード 244900 61480 298.34% -3.64%
<7545> 西松屋チェ 1973400 496880 297.16% 5.93%
<4310> DI 143400 36380 294.17% -2.42%
<4777> ガーラ 4073900 1039900 291.76% 8.53%
<8160> 木曽路 396500 105580 275.54% -1.3%
<2378> ルネサンス 534000 142980 273.48% -3.25%
<3675> クロスマーケG 1189600 319740 272.05% 9.9%
<6879> イマジカG 265900 72140 268.59% -1.86%
<3221> ヨシックス 94400 27040 249.11% -2.52%
<6368>* オルガノ 111500 32780 240.15% 2.87%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 住友理工 大幅反発、組織再編の断行による成果顕在化を想定で国内証券が格上げ 3/29 14:55
- 藤コンポ 大幅続伸、割安な低位株として短期資金の関心向かう 3/29 14:55
- オカムラ 反発、オフィス家具市場への過度な悲観不要とし国内証券では新規に買い推奨 3/29 14:55
- 日産東HD 大幅反発、業績上方修正で減益率は想定以上に縮小へ 3/29 14:55
- エイチーム 大幅反落、株価上昇を映して国内証券では投資判断を格下げ 3/29 14:55
広告
広告
広告