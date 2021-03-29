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出来高変化率ランキング（14時台）～オルガノなどがランクイン

2021年3月29日 15:16

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記事提供元：フィスコ


*15:16JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オルガノなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月29日　14:54　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2526> NZAM　　　　　 　400 　17737　 181840.00% 8.7542%
<8604> 野村HD　　　　　 　139129100 　17505840　 694.76% -16.37%
<8291> 日産東HD　　　　 　1600900 　205840　 677.74% 3.09%
<9827> リリカラ　　　　　 　10059300 　1358920　 640.24% 11.32%
<5121> 藤倉コン　　　　　 　961000 　141280　 580.21% 10.14%
<9663> ナガワ　　　　　　 　138900 　20860　 565.87% -2.06%
<2154> ビーネックスG　　 　4094800 　645780　 534.09% 17.39%
<9900> サガミHD　　　　 　672600 　124240　 441.37% -3.5%
<9052> 山陽電　　　　　　 　219900 　43040　 410.92% -1.81%
<4393> バンクオブイノベ　 　395800 　84920　 366.09% -13.51%
<2362> 夢真HD　　　　　 　2731900 　599260　 355.88% 8.98%
<7504> 高速　　　　　　　 　175600 　38920　 351.18% -0.69%
<3232> 三交GHD　　　　 　840500 　186480　 350.72% -4.32%
<5282> ジオスター　　　　 　879900 　196020　 348.88% 3.11%
<9994> やまや　　　　　　 　88000 　19660　 347.61% -1.03%
<3178> チムニー　　　　　 　249600 　56520　 341.61% -4.17%
<5304> SECカーボン　　 　80900 　19240　 320.48% 6.55%
<8098> 稲畑産　　　　　　 　573900 　138300　 314.97% -4.8%
<2484> 出前館　　　　　　 　2432900 　602360　 303.89% -8.53%
<5208> 有沢製　　　　　　 　416500 　103580　 302.10% 1.88%
<8877> エスリード　　　　 　244900 　61480　 298.34% -3.64%
<7545> 西松屋チェ　　　　 　1973400 　496880　 297.16% 5.93%
<4310> DI　　　　　　　 　143400 　36380　 294.17% -2.42%
<4777> ガーラ　　　　　　 　4073900 　1039900　 291.76% 8.53%
<8160> 木曽路　　　　　　 　396500 　105580　 275.54% -1.3%
<2378> ルネサンス　　　　 　534000 　142980　 273.48% -3.25%
<3675> クロスマーケG　　 　1189600 　319740　 272.05% 9.9%
<6879> イマジカG　　　　 　265900 　72140　 268.59% -1.86%
<3221> ヨシックス　　　　 　94400 　27040　 249.11% -2.52%
<6368>* オルガノ　　　　　 　111500 　32780　 240.15% 2.87%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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