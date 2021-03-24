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記事提供元：フィスコ
*16:33JST 【M&A速報：2021/03/24（2）】トヨタ、いすゞと相互出資へ 日野含め3社でCASE対応加速
■トヨタ自動車<7203>、いすゞ自動車<7202>と相互出資へ 日野自動車<7205>含め3社でCASE対応加速
■名古屋木材<7903>、MBOが成立
■ユニゾン・キャピタル、N・フィールド<6077>へのTOBが成立
■大泉製作所<6618>、フェローテックHD<6890>と資本業務提携
■ENEOSホールディングス<5020>、発芽大豆由来の植物肉「ミラクルミート」開発のDAIZと資本業務提携
■関西エリアで旅館運営のアンドリゾート、「修善寺温泉 ねの湯 対山荘」運営の對山荘を買収
■ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436>、株式投資アルゴリズムの開発プラットフォーム提供のSmart Tradeと資本業務提携
■三井物産<8031>、三井金属鉱業<5706>からチリCollahuasi銅鉱山権益を追加取得
■富士通<6702>、さくらケーシーエス<4761>の全保有株式を傘下の富士通Japanに承継
■サイバーエージェント<4751>、ポイント交換サービス提供子会社ドットマネーを吸収合併
■東和薬品<4553>、疾病リスクの検査サービス事業展開のプロトセラを買収
■イースト・グループHD、グループ内組織再編
■META Capital、澤田HD<8699>へのTOB買付期間を4月7日までに延長
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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