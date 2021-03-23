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記事提供元：フィスコ
*16:55JST 【M&A速報：2021/03/23（2）】コンピュータ・ビジネス書籍出版の秀和システム、船井電機にTOBを実施
■コンピュータ・ビジネス書籍出版の秀和システム、船井電機<6839>にTOBを実施 買付価格は普通株1株につき918円
■地方部公共交通をタクシー活用により革新するシステム「TAKUZO」開発のバイタルリード、資金調達を実施
■セプテーニHD<4293>、子会社Pharmarketの全保有株式を電子薬歴システム「Musubi」提供のカケハシに譲渡
■女性の健康関連事業展開のfermata、KDDI Open Innovation Fund 3号ファンドから資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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