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*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ビザスク、ブティックス、ライトアップなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
チェンジ<3962> 3310 -245
23日から公募価格の決定期間入り。
キッコーマン<2801> 6490 -510
日銀のETF購入策変更をマイナス視へ。
東京海上<8766> 5359 -315
SLRに関する緩和措置を延長せずとのFRB決定マイナス視。
デンソー<6902> 7350 -382
ルネサス工場火災による自動車減産への懸念で。
住友電気工業<5802> 1723.0 -74.0
自動車部品株の一角として減産懸念が波及。
ヒューリック<3003> 1303 -50
先週末にかけての上昇受けて利食い売りが優勢に。
古河電池<6937> 1741 -84
先週末は上ヒゲ残して伸び悩み。
豊田通商<8015> 4755 -200
自動車減産によるマイナス影響を警戒視。
ギフティ<4449> 3555 -185
LINEの情報管理問題の影響懸念なども波及か。
キーエンス<6861> 50120 -2780
グロース株売り優勢の流れが継続。
ファーストリテ<9983> 86890 -4130
日銀のETF買い入れ対象変更をネガティブ視続く。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 1168 -60
那珂工場火災発生で主力ラインが生産停止。
トヨタ自動車<7203> 8362 -282
ルネサスの工場火災で自動車生産減も懸念。
日住サービス<8854> 1948 +199
高水準の自己株式取得発表を材料視。
エムジーホーム<8891> 929 +59
配当計画の引き上げを好感。
大和重工<5610> 889 -149
連日の株価急伸で過熱警戒感強まる。
ビザスク<4490> 4195 +215
21年2月期予想を上方修正、営業利益は0.90億円から2.10億円に引き上げ。
エーアイ<4388> 2059 +85
AITalkがパナソニック開発のロボットに採用。
ブティックス<9272> 3780 +700
21年3月期の営業利益を0.81億円から2.20億円に上方修正。
INCLUSIVE<7078> 4110+700
4月12日を基準日として1対3の株式分割を実施へ。
リファインバース<6531> 1349 +146
ナイロン関連として思惑的に短期資金の関心向かう。
MICS化学<7899> 438 +80
ナイロン関連として思惑的に短期資金の関心向かう。
ライトアップ<6580> 6100 +550
阿波銀行に「Jシステム」のOEM提供を開始と公表。
テックポイント<6697> 1258 +15
押し目拾いの動きでプラス圏浮上。
i−plug<4177> 5070 -1000
直近IPO、換金売りが膨らむ。
ココナラ<4176> 2606 +7
直近IPO、22日は2899円まで上昇する場面も。《FA》
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