マーケット RSS

 

Ｔ．Ｓ．Ｉ　公開価格2.0倍の初値4000円、サービス付き高齢者向け住宅など提供／新興市場スナップショット

2021年3月19日 13:55

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:55JST <7362> Ｔ．Ｓ．Ｉ - -
公開価格（2000円）の2.0倍となる4000円で初値を付けた。会社設立は10年2月2日。主力事業はサービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供。21年12月期の営業利益予想は前期比102.1％増の1.79億円。20年12月末時点の運営棟数は24棟で、既存拠点は満室稼働状態。21年12月期に新規拠点を4棟開設する予定としており、利用者数の増加で利益倍増を目指す。《YN》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：大幅続落で60.06ドル、時間外取引で59ドルを下回る
  2. 18日上場のi‐plug(アイプラグ)は買い気配のまま公開価格の72%高(11時20分現在)
  3. 相場展望3月18日号　3/18、パウエルFRB議長、FOMC後の発言に注目　バイデン政権の次の目玉政策は『イン..
  4. サイバーエージェントは「ABEMA(アベマ)」のソフトバンク浸透など材料視され3日続伸
  5. 米国株式市場は反落、原油安や長期金利高を嫌気（18日）
  1. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  2. わかもと製薬が急伸、眼科治療に「医療機器」の分野でも参入し医薬品と両面展開
  3. NY原油：大幅続落で60.06ドル、時間外取引で59ドルを下回る
  4. 緩和マネーはどこへゆく? 無国籍通貨(ゴールドと仮想通貨)の価値と株価との相関性　前編
  5. 暴落予兆するVIX指数　今後の動きは?
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  3. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  4. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  5. ADR日本株ランキング～ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円

広告

写真で見るニュース

  • ©2020 Warner Bros. All Rights Reserved.
  • RB16B（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • Z H2 SE（画像: カワサキモータースジャパン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

不動産投資で失敗しないための不動産会社の選び方 (前編)

相場展望3月18日号　3/18、パウエルFRB議長、FOMC後の発言に注目　バイデン政権の次の目玉政策は『インフラ投資』

3月にリニューアル発売された「焼肉チャンピオンが本気で作ったキムチ」（画像: ピックルスコーポレーションの発表資料より）

漬物・小分け惣菜で稼ぐ、ピックルスの力

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体