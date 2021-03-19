Ｔ．Ｓ．Ｉ　公開価格2.0倍の初値4000円、サービス付き高齢者向け住宅など提供／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:55JST <7362> Ｔ．Ｓ．Ｉ - -
公開価格（2000円）の2.0倍となる4000円で初値を付けた。会社設立は10年2月2日。主力事業はサービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供。21年12月期の営業利益予想は前期比102.1％増の1.79億円。20年12月末時点の運営棟数は24棟で、既存拠点は満室稼働状態。21年12月期に新規拠点を4棟開設する予定としており、利用者数の増加で利益倍増を目指す。《YN》
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