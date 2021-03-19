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興研　大幅に3日続伸、21年12月期の純利益予想を上方修正、補助金受給で特別利益2.60億円／新興市場スナップショット

2021年3月19日 10:22

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記事提供元：フィスコ


*10:22JST <7963> 興研 2038 +97
大幅に3日続伸。21年12月期の純利益を従来予想の4.70億円から6.40億円（前期実績8.37億円）に上方修正している。群馬テクノヤード内のマスク新製造設備に対し、経済産業省の「N95マスク・非接触体温計・パルスオキシメータ生産設備導入支援事業」の補助金受給が決定し、第1四半期に特別利益2.60億円を計上する予定となったため。営業利益予想は6.80億円（同11.33億円）で据え置いた。《FA》

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