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富士製薬は発行株数の20.8%に相当する自己株消却が好感され急伸

2021年3月19日 09:30

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■650万株を3月25日付で消却と発表

　富士製薬工業<4554>(東1)は3月19日、上値を追って始まり、取引開始後は11%高の1479円(146円高)まで上げて東証1部の値上がり率上位に顔を出している。発行済株式総数の20.8%に相当する自己株式の消却が好感されている。

　18日の取引終了後、自己株式の消却を発表し、消却する株式の数6,500,000株(消却前の発行済み株式総数に対する割合20.80%)、消却予定日は2021年3月25日とした。株式価値の向上が見込まれ、これを先取る動きになった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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