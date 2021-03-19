富士製薬は発行株数の20.8%に相当する自己株消却が好感され急伸

■650万株を3月25日付で消却と発表

富士製薬工業<4554>(東1)は3月19日、上値を追って始まり、取引開始後は11%高の1479円(146円高)まで上げて東証1部の値上がり率上位に顔を出している。発行済株式総数の20.8%に相当する自己株式の消却が好感されている。

18日の取引終了後、自己株式の消却を発表し、消却する株式の数6,500,000株(消却前の発行済み株式総数に対する割合20.80%)、消却予定日は2021年3月25日とした。株式価値の向上が見込まれ、これを先取る動きになった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）

・【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）

・【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）

・【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）