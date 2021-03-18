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テラプロ　大幅続伸、第1四半期の純利益予想を上方修正／新興市場スナップショット

2021年3月18日 13:38

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記事提供元：フィスコ


*13:38JST <6627> テラプロ 1153 +40
大幅続伸。21年12月期第1四半期（21年1-3月）の純利益を従来予想の1.60億円から2.80億円（前年同期実績1.72億円）に上方修正している。九州事業所での設備投資額と従業員数の増加が熊本県の企業立地促進補助金の交付対象となり、助成金1.92億円を特別利益として計上するため。営業利益予想は5.60億円（同3.51億円）で据え置いた。通期予想は非開示。《YN》

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