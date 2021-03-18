リアルワールド　急伸、携帯電話番号でギフトを贈るSMS配信機能をリリース／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:22JST <3691> リアルワールド 695 +32
急伸。子会社と運営する「RealPayギフト」で携帯電話番号でギフトを贈ることができるSMS配信機能をリリースしたと正午に発表している。メールアドレスや銀行口座情報がなくとも携帯電話番号のみでデジタル・ギフトの配布や銀行振込ができる。テレマーケティングなどで活用している電話番号を利用したコミュニケーション強化のほか、ギフトの誤送信や受け取り漏れ防止によるユーザー満足度向上が期待できるという。《YN》
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