マーケット RSS

 

識学　急反落、新株予約権8800個発行で希薄化懸念／新興市場スナップショット

2021年3月18日 13:07

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:07JST <7049> 識学 2070 -399
急反落。第三者割当で新株予約権8800個（潜在株式数88万株）を発行すると開示している。調達資金の約20.6億円は識学ハンズオン支援ファンドへの出資資金（10.00億円）、講師100人体制の構築を目的とした人材採用費・人件費（7.81億円）などに充当する。総議決権数7万4728個（2月28日現在）に対する希薄化率が最大11.78％に達することから、将来的な株式価値の希薄化懸念で売り優勢となっている。《YN》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 暴落予兆するVIX指数　今後の動きは?
  2. フーバーブレインはブロックチェーン企業への出資や「LINE」個人情報報道など材料視されストップ高
  3. 相場展望3月18日号　3/18、パウエルFRB議長、FOMC後の発言に注目　バイデン政権の次の目玉政策は『イン..
  4. 大阪金概況：上昇、米長期金利の上昇一服を反映
  5. NY原油：続落で64.80ドル、一時64ドルを下回る
  1. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  2. わかもと製薬が急伸、眼科治療に「医療機器」の分野でも参入し医薬品と両面展開
  3. 緩和マネーはどこへゆく? 無国籍通貨(ゴールドと仮想通貨)の価値と株価との相関性　前編
  4. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比65円高の29105円
  5. 暴落予兆するVIX指数　今後の動きは?
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  3. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  4. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  5. ADR日本株ランキング～ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円

広告

写真で見るニュース

  • ©2020 Warner Bros. All Rights Reserved.
  • RB16B（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • Z H2 SE（画像: カワサキモータースジャパン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新長崎駅ビルの完成イメージ（JR九州発表資料より）

JR九州、長崎駅ビル建設工事に着工　全面開業を2023年秋に前倒し

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (48)

相場展望3月15日号　米景気回復でNYダウ高、金利上昇でナスダック安　物色の流れは、ハイテク株売り⇒景気敏感株買い

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体