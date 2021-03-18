識学　急反落、新株予約権8800個発行で希薄化懸念／新興市場スナップショット



*13:07JST <7049> 識学 2070 -399

急反落。第三者割当で新株予約権8800個（潜在株式数88万株）を発行すると開示している。調達資金の約20.6億円は識学ハンズオン支援ファンドへの出資資金（10.00億円）、講師100人体制の構築を目的とした人材採用費・人件費（7.81億円）などに充当する。総議決権数7万4728個（2月28日現在）に対する希薄化率が最大11.78％に達することから、将来的な株式価値の希薄化懸念で売り優勢となっている。《YN》