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今日の注目スケジュール：i‐plugが東証マザーズ新規上場、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中外交トップ会談など

2021年3月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：i‐plugが東証マザーズ新規上場、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中外交トップ会談など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:00　東京販売用マンション(2月)　　7.1％


i‐plugが東証マザーズに新規上場(公開価格:2620円)

広島高裁が四国電伊方原発の運転差し止め異議審の決定

日銀政策委員会・金融政策決定会合(19日まで)


＜海外＞
06:45　NZ・GDP速報(10-12月)　0.6％　0.4％
09:30　豪・失業率(2月)　6.3％　6.4％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(1月)　　292億ユーロ
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(3月)　1.99％　2.29％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　18.00％　17.00％
21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　71.2万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月)　24.0　23.1
23:00　米・景気先行指数(2月)　0.3％　0.5％


米中外交トップが会談

米韓2プラス2


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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