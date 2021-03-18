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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：i‐plugが東証マザーズ新規上場、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中外交トップ会談など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:00 東京販売用マンション(2月) 7.1％
i‐plugが東証マザーズに新規上場(公開価格:2620円)
広島高裁が四国電伊方原発の運転差し止め異議審の決定
日銀政策委員会・金融政策決定会合(19日まで)
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(10-12月) 0.6％ 0.4％
09:30 豪・失業率(2月) 6.3％ 6.4％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(1月) 292億ユーロ
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(3月) 1.99％ 2.29％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 18.00％ 17.00％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 71.2万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月) 24.0 23.1
23:00 米・景気先行指数(2月) 0.3％ 0.5％
米中外交トップが会談
米韓2プラス2
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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