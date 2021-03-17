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【M&A速報：2021/03/17（2）】ENEOS、伊藤忠と日立造船の合弁会社であるむつ小川原風力合同会社に参画

2021年3月17日 16:46

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記事提供元：フィスコ


*16:46JST 【M&A速報：2021/03/17（2）】ENEOS、伊藤忠と日立造船の合弁会社であるむつ小川原風力合同会社に参画
■ENEOS、伊藤忠<8001>と日立造船<7004>の合弁会社であるむつ小川原風力合同会社に参画

■シリウスビジョン<6276>（旧ナビタス）、中国の特殊印刷機事業をツジカワに移管

■JR北海道、子会社2社を合併

■えひめ一次産業応援ファンド、「岩城レモン」「温州みかん」等柑橘類の生産加工販売ブルーレモンファームに出資

■京都銀行<8369>、京銀リース・キャピタルと事業承継ファンド「京銀ネクストファンド」を設立

■高松コンストラクショングループ<1762>、傘下の新潟みらい建設を新潟県内に経営基盤をもつ本間道路に譲渡

■日本ハム中央研究所、医療用コラーゲン事業をニッピ<7932>が譲り受け

■東京ガス<9531>、DUALホールディングスの一部株式を同社代表から譲り受け

■シンテゴンテクノロジー、パラレルリンクロボットシステム事業をコンベヤ部品製造販売のJRCに承継

■東京センチュリー<8439>、印NTT Global Data Centers NAV2を買収

■Macbee Planet<7095>、SamuraiGamersからフィリピンの開発会社SAMBAR社の株式取得

■MARY WELLNESS、「hersCBD」事業をE-Commerce事業展開のByThinkに譲渡

■LAUNCHPAD FUND、デザイナー・建築士向けインテリア提案ツール「AMOUR」運営のASCASTに出資

■中央製作所<6846>、持ち分法適用関連会社で工業薬品製造のオーシーシーの全保有株式を譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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