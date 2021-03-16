Ｐアンチエイジ　ストップ高、上期大幅上振れで通期予想も大きく上方修正／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*12:48JST <4934> Ｐアンチエイジ 9410 +1500
ストップ高。21年7月期の営業利益を従来予想の26.01億円から44.00億円（前期実績16.53億円）に上方修正している。テレビCMによるブランドの認知度・知名度向上効果で通信販売の新規顧客獲得数が増加したほか、収益力の高い卸売販売が伸長したことが背景。第2四半期累計（20年8月-21年1月）の営業利益が24.61億円で着地し、会社計画（17.00億円）を大幅に上回ったことも好感されている。《YN》
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