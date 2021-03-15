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記事提供元：フィスコ
*14:51JST 丹青社---大幅反発、今期大幅減益見通し発表もあく抜け感が強まる
丹青社<9743>は大幅反発。先週末に21年1月期の決算を発表、営業利益は50.5億円で前期比11.1％減益となった。第3四半期決算時の上方修正値40億円を上回る着地に。一方、22年1月期は20億円で同60.4％の大幅減益見通し。配当金も40円から26円に引き下げ計画としている。想定以上の大幅減益ガイダンスで売り先行となったが、もともと業績悪化自体は想定線、中計では24年1月期に58億円を目標としており、目先のあく抜け感が徐々に優勢に。《ST》
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