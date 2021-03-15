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記事提供元：フィスコ
*09:09JST 東京為替：目先的にドル・円は109円台前半で推移か
15日午前の東京市場でドル・円は、109円10銭近辺で推移。米長期金利の高止まりを意識してリスク回避的な円買いは縮小している。アジア諸国の株式市場の動向が手掛かり材料になるとみられる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は108円99銭から109円15銭で推移、ユーロ・円は130円18銭から130円43銭で推移、ユーロ・ドルは1.1944ドルから1.1954ドルで推移している。
・NY原油先物（時間外取引）：高値66.16ドル 安値65.54ドル 直近65.96ドル
【売買要因】
・OECDは2021年の世界経済成長予測を上方修正
・米長期金利の高止まり
・米追加経済対策法案成立《MK》
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