マーケット RSS

 

東京為替：目先的にドル・円は109円台前半で推移か

2021年3月15日 09:09

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*09:09JST 東京為替：目先的にドル・円は109円台前半で推移か
15日午前の東京市場でドル・円は、109円10銭近辺で推移。米長期金利の高止まりを意識してリスク回避的な円買いは縮小している。アジア諸国の株式市場の動向が手掛かり材料になるとみられる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は108円99銭から109円15銭で推移、ユーロ・円は130円18銭から130円43銭で推移、ユーロ・ドルは1.1944ドルから1.1954ドルで推移している。

・NY原油先物（時間外取引）：高値66.16ドル　安値65.54ドル　直近65.96ドル

【売買要因】
・OECDは2021年の世界経済成長予測を上方修正
・米長期金利の高止まり
・米追加経済対策法案成立《MK》

関連記事

スポンサードリンク

外国為替の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 外国為替の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 米国株式市場見通し：追加経済対策法案成立が景気循環株を支援
  2. 為替週間見通し：もみ合いか、日米金融政策を見極める展開
  3. 緩和マネーはどこへゆく? 無国籍通貨(ゴールドと仮想通貨)の価値と株価との相関性　前編
  4. 個人投資家・有限亭玉介：彼岸底を超えて東証一部昇格期待の注目株【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 国内株式市場見通し：米FOMC通過後のあく抜け感で3万円回復なるか
  1. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  2. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  3. 折れたらバブル崩壊へ　過去のバブル崩壊とFRBの我慢比べ　前編
  4. アンジェスが急反発、国産医薬品の国際競争力強化めざす議員の動向など材料視の見方
  5. 相場展望3月11日号　外国人短期筋は3/10、先物▲4.8万枚大量の売り　NYダウ史上最高値も、ナスダックは音無し
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  3. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  4. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  5. ADR日本株ランキング～ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円

広告

写真で見るニュース

  • Z H2 SE（画像: カワサキモータースジャパン発表資料より）
  • Audi Q2。画像は欧州仕様（画像: アウディ・ジャパンの発表資料より）
  • マイルドハイブリッド搭載が決まったBMW・X7 xDrive40d（画像: BMWジャパン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

今回のキャンペーンの概要。（画像: エムティーアイの発表資料より）

&Payを使うと「ヴァンフォーレ甲府」に応援金　地域応援プロジェクト

コロナ関連の破たん1132件に　3月は過去最多ペース　雇用面への影響懸念　東京商工リサーチ

渦巻管の形成過程を比較した研究（画像: 東京大学の発表資料より / イラスト:小笠原恵）

コウモリは飛行能力を獲得した後に、超音波利用能力を獲得　東大らの研究

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体