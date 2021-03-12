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記事提供元：フィスコ
*17:55JST 12日の日本国債市場概況：債券先物は150円99銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円03銭 高値151円11銭 安値150円93銭 引け150円99銭
売買高総計26724枚
2年 422回 -0.130％
5年 146回 -0.080％
10年 361回 0.115％
20年 175回 0.495％
債券先物6月限は、151円03銭で取引を開始。前日の順調な20年債入札を好感した買いが先行したとみられ、151円11銭まで上げた。その後、株高や来週の日銀の政策点検を控えて売りが優勢になり、150円93銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は1.59％、30年債は2.33％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.32％、英国債は0.77％、オーストラリア10年債は1.69％、NZ10年債は1.70％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19:00 ユーロ圏・1月鉱工業生産（前月比予想：+0.5％、12月：-1.6％）
・22:30 米・2月生産者物価指数（前月比予想：+0.5％、1月：+1.3％）
・22:30 カナダ・2月失業率（予想：9.2％、1月：9.4％）
・24:00 米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：78.5、2月：76.8）《KK》
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