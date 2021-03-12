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ＦＦＪ　大幅に反発、3月31日を基準日に1対1.3の割合株式分割、流動性向上など目的／新興市場スナップショット

2021年3月12日 11:05

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記事提供元：フィスコ


*11:05JST <7092> ＦＦＪ 4525 +95
大幅に反発。3月31日を基準日として1株につき1.3株の割合で分割すると発表している。投資単位当たりの金額を引き下げ、流動性の向上と投資家層の拡大を図る目的。株式分割に伴い、定款を一部変更して発行可能株式総数を2000万株から2600万株に引き上げる。同社株は5日に直近安値（4135円）まで下落した後も安値圏で推移しており、値頃感があるとの見方も買いにつながっているようだ。《FA》

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