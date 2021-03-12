

*10:36JST サイバーエージェントを対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（12日10:15時点のeワラント取引動向）

新規買いは原資産の株価上昇が目立つソニー<6758>コール379回 4月 10,500円を順張りで買う動きや、原資産の株価下落が目立つファーストリテイリング<9983>コール317回 4月 105,000円を逆張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしてはビットコイン2021年4月 プラス5倍トラッカー1回 4月 15,000米ドル、日経平均コール2085回 4月 30,500円、スズキ<7269>コール53回 4月 5,000円、東京エレクトロン<8035>コール291回 4月 42,000円、ビットコイン2021年4月 マイナス3倍トラッカー1回 4月 60,000米ドルなどが見られる。

上昇率上位はサイバーエージェント<4751>コール162回 4月 9,000円（+70.6%）、サイバーエージェントコール160回 4月 8,000円（+67.7%）、サイバーエージェントコール161回 4月 8,500円（+65.2%）、サイバーエージェントコール163回 4月 9,500円（+64.3%）、サイバーエージェントコール159回 4月 7,500円（+63.8%）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》