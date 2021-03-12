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*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ラクスル、ウインパートナなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月12日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4384>* ラクスル 486700 138500 251.41% 10.69%
<3183>* ウインパートナ 531200 163860 224.18% -0.75%
<2512>* NF外債ヘッジ有 235720 74152 217.89% 0.1%
<4875>* メディシノバ 333100 125500 165.42% -18.17%
<7196>* Casa 274100 111940 144.86% -6.25%
<3778>* さくら 445300 189380 135.14% 5.87%
<4321>* ケネディクス 354100 152140 132.75% 0%
<2516>* 東証マザーズETF 1455560 660188 120.48% 2.74%
<9052>* 山陽電 172800 80680 114.18% -0.59%
<2753>* あみやき 80300 40960 96.04% -0.33%
<2664>* カワチ薬品 666200 355180 87.57% -3.11%
<7095>* MacbeeP 89900 48640 84.83% -2.5%
<9990>* サックスバーH 226300 122880 84.16% -1.87%
<7014>* 名村造 2044800 1137900 79.7% 9.76%
<3921>* ネオジャパン 209300 117700 77.82% -7.4%
<8068>* 菱洋エレク 306500 174460 75.68% -4.9%
<4998>* フマキラー 77500 45900 68.85% 2.28%
<2511>* NF外債ヘッジ無 241530 153038 57.82% 0.1%
<2531>* 宝HD 800100 507580 57.63% -4.69%
<6535>* アイモバイル 593900 401660 47.86% -4.24%
<9632>* スバル興 5500 3720 47.85% -2.35%
<6820>* アイコム 64400 45240 42.35% -0.14%
<7707>* PSS 597400 426100 40.2% 3.2%
<3815>* メディ工房 1226400 880080 39.35% -1.74%
<3284>* フージャース 190800 138760 37.5% 0.29%
<6539>* MS-Japan 84300 62420 35.05% 7.79%
<6659>* メディアGL 745700 553920 34.62% 4.37%
<5933>* アルインコ 157500 123720 27.3% -0.98%
<7421>* カッパ・クリエ 333000 267980 24.26% -1.77%
<3926>* オープンドア 259600 210880 23.1% -9.46%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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