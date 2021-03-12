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出来高変化率ランキング（9時台）～ラクスル、ウインパートナなどがランクイン

2021年3月12日 09:49

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記事提供元：フィスコ


*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ラクスル、ウインパートナなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月12日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4384>* ラクスル　　　　　 486700 　138500　 251.41% 10.69%
<3183>* ウインパートナ　　　531200 　163860　 224.18% -0.75%
<2512>* NF外債ヘッジ有　　235720 　74152　 217.89% 0.1%
<4875>* メディシノバ　　　　333100 　125500　 165.42% -18.17%
<7196>* Casa　　　　　　274100 　111940　 144.86% -6.25%
<3778>* さくら　　　　　　　445300 　189380　 135.14% 5.87%
<4321>* ケネディクス　　　　354100 　152140　 132.75% 0%
<2516>* 東証マザーズETF　1455560 　660188　 120.48% 2.74%
<9052>* 山陽電　　　　　　　172800 　80680　 114.18% -0.59%
<2753>* あみやき　　　　　　80300 　40960　 96.04% -0.33%
<2664>* カワチ薬品　　　　　666200 　355180　 87.57% -3.11%
<7095>* MacbeeP　　　89900 　48640　 84.83% -2.5%
<9990>* サックスバーH　　　226300 　122880　 84.16% -1.87%
<7014>* 名村造　　　　　　　2044800 　1137900　 79.7% 9.76%
<3921>* ネオジャパン　　　　209300 　117700　 77.82% -7.4%
<8068>* 菱洋エレク　　　　　306500 　174460　 75.68% -4.9%
<4998>* フマキラー　　　　　77500 　45900　 68.85% 2.28%
<2511>* NF外債ヘッジ無　　241530 　153038　 57.82% 0.1%
<2531>* 宝HD　　　　　　　800100 　507580　 57.63% -4.69%
<6535>* アイモバイル　　　　593900 　401660　 47.86% -4.24%
<9632>* スバル興　　　　　　5500 　3720　 47.85% -2.35%
<6820>* アイコム　　　　　　64400 　45240　 42.35% -0.14%
<7707>* PSS　　　　　　　597400 　426100　 40.2% 3.2%
<3815>* メディ工房　　　　　1226400 　880080　 39.35% -1.74%
<3284>* フージャース　　　　190800 　138760　 37.5% 0.29%
<6539>* MS-Japan　　84300 　62420　 35.05% 7.79%
<6659>* メディアGL　　　　745700 　553920　 34.62% 4.37%
<5933>* アルインコ　　　　　157500 　123720　 27.3% -0.98%
<7421>* カッパ・クリエ　　　333000 　267980　 24.26% -1.77%
<3926>* オープンドア　　　　259600 　210880　 23.1% -9.46%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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