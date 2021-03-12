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記事提供元：フィスコ
*08:14JST 3/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29211.64、+175.08）
・NYダウは上昇（32485.59、+188.57）
・シカゴ日経225先物は上昇（29105、大阪比+65）
・ナスダック総合指数は上昇（13398.67、+329.84）
・SOX指数は上昇（2997.13、+117.81）
・VIX指数は低下（21.91、-0.65）
・米原油先物は上昇（66.02、+1.58）
・日銀のETF購入
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・1ドル108円40-50銭
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・法人企業景気予測調査（1-3月）
・3月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出
・日銀営業毎旬報告（10日現在）
・国債買いオペ
・日米豪印4カ国首脳会談（クアッド）
・独消費者物価指数（CPI）（2月）
・英貿易収支（1月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（1月）
・米生産者物価指数（2月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（3月）《ST》
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