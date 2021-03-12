

*08:14JST 3/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29211.64、+175.08）

・NYダウは上昇（32485.59、+188.57）

・シカゴ日経225先物は上昇（29105、大阪比+65）

・ナスダック総合指数は上昇（13398.67、+329.84）

・SOX指数は上昇（2997.13、+117.81）

・VIX指数は低下（21.91、-0.65）

・米原油先物は上昇（66.02、+1.58）

・日銀のETF購入

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・1ドル108円40-50銭

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・法人企業景気予測調査（1-3月）

・3月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出

・日銀営業毎旬報告（10日現在）

・国債買いオペ

・日米豪印4カ国首脳会談（クアッド）

・独消費者物価指数（CPI）（2月）

・英貿易収支（1月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（1月）

・米生産者物価指数（2月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（3月）《ST》