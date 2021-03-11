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11日の日本国債市場概況：債券先物は151円27銭で終了

2021年3月11日 17:25

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記事提供元：フィスコ


*17:25JST 11日の日本国債市場概況：債券先物は151円27銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円02銭 高値151円28銭 安値150円98銭 引け151円27銭
売買高総計45815枚

2年 422回 -0.125％
5年 146回 -0.085％
10年 361回 0.095％
20年 175回 0.475％

債券先物3月限は、151円02銭で取引を開始。夜間取引での流れや財務省の20年債入札を控えて売りが先行し、150円98銭まで下げた。その後、20年債入札の結果が順調だったことから買いが急速に強まり、151円28銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は1.51％、30年債は2.24％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.32％、英国債は0.69％、オーストラリア10年債は1.64％、NZ10年債は1.70％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:45　欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（主要政策金利を0.00％に据え置き予想）
・22:30　ラガルドECB総裁会見
・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：72.5万件、前回：74.5万件）
・24:00　米・1月JOLT求人件数（予想：670.0万件、12月：664.6万件）
・03:00　米財務省・30年債入札《KK》

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