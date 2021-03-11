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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 国内企業物価指数(2月) -0.7％ -1.6％
13:00 東京オフィス空室率(2月) 4.82
＜海外＞
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(2月) 0.71％ 0.25％
21:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 74.5万件
24:00 米・JOLT求人件数(1月) 660.0万件 664.6万件
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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