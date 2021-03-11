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今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、米JOLT求人件数など

2021年3月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　国内企業物価指数(2月)　-0.7％　-1.6％
13:00　東京オフィス空室率(2月)　　4.82


＜海外＞
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(2月)　0.71％　0.25％
21:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　74.5万件
24:00　米・JOLT求人件数(1月)　660.0万件　664.6万件


石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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