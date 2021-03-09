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*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、GDP改定値、経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(1月) -1.7％ -3.2％
08:30 実質賃金総額(1月) -0.6％ -1.7％
08:30 家計支出(1月) -2.1％ -0.6％
08:50 GDP民間消費支出(10-12月) 2.2％ 2.2％
08:50 GDP民間企業設備(10-12月) 4.0％ 4.5％
08:50 GDPデフレーター(10-12月) 0.2％ 0.2％
08:50 マネーストック(2月)
08:50 GDP改定値(10-12月) 12.6％ 12.7％
15:00 工作機械受注(2月) 9.7％
＜海外＞
16:00 独・貿易収支(1月) 148.0億ユーロ
16:00 独・経常収支(1月) 282.0億ユーロ
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(3月7日まで1カ月間) 0.23％ 0.36％
18:30 南ア・GDP(10-12月) -4.6％ -6.0％
19:00 欧・ユーロ圏GDP確報値(10-12月) -5.0％ -5.0％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(1月) -4.0％ -3.3％
中・新規人民元建て融資(2月、15日までに) 9500億元 3兆5800億元
中・マネーサプライ(2月、15日までに)
中・資金調達総額(2月、15日までに) 9000億元 5兆1742億元
経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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