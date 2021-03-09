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今日の注目スケジュール：家計支出、GDP改定値、経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表など

2021年3月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、GDP改定値、経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(1月)　-1.7％　-3.2％
08:30　実質賃金総額(1月)　-0.6％　-1.7％
08:30　家計支出(1月)　-2.1％　-0.6％
08:50　GDP民間消費支出(10-12月)　2.2％　2.2％
08:50　GDP民間企業設備(10-12月)　4.0％　4.5％
08:50　GDPデフレーター(10-12月)　0.2％　0.2％
08:50　マネーストック(2月)
08:50　GDP改定値(10-12月)　12.6％　12.7％
15:00　工作機械受注(2月)　　9.7％


＜海外＞
16:00　独・貿易収支(1月)　　148.0億ユーロ
16:00　独・経常収支(1月)　　282.0億ユーロ
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(3月7日まで1カ月間)　0.23％　0.36％
18:30　南ア・GDP(10-12月)　-4.6％　-6.0％
19:00　欧・ユーロ圏GDP確報値(10-12月)　-5.0％　-5.0％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(1月)　-4.0％　-3.3％


中・新規人民元建て融資(2月、15日までに)　9500億元　3兆5800億元

中・マネーサプライ(2月、15日までに)

中・資金調達総額(2月、15日までに)　9000億元　5兆1742億元

経済協力開発機構(OECD)が経済見通しを公表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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