“音”で楽しむ映画祭≪ライブ音響上映≫新宿・大阪で、ディズニー映画『ファンタジア』最速先行上映

「新宿ピカデリー映画祭≪ライブ音響上映≫」が東京・新宿ピカデリーにて初開催。2021年3月20日(土)から3月25日(木)まで開催される。また、「なんばパークスシネマ映画祭≪ライブ音響上映≫」が、大阪・なんばパークスシネマにて2021年3月13日(土)から4月22日(木)まで開催される。

■「映画祭≪ライブ音響上映≫」新宿&大阪で

「映画祭≪ライブ音響上映≫」では、「映画を“音”で楽しむ」というコンセプトのもと、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティング。臨場感あふれる“音”とともに、ライブを見ているような感覚で大迫力の映画鑑賞を楽しめる。

■ディズニー映画『ファンタジア』最速先行上映

新宿ピカデリー、なんばパークスシネマ両会場ともに注目なのはディズニー映画『ファンタジア』の最速先行上映。アニメーションとクラシックを融合させた、ディズニー不朽の名作である『ファンタジア』をハイクオリティな音とともに楽しめる。

■〈新宿〉ミュージカル映画やアニメなど12作品上映

新宿ピカデリーでは、『ファンタジア』を含め12作品を上映。『グレイテスト・ショーマン』『ヘアスプレー』『ザ・プロム』といったミュージカル映画から、『ボヘミアン・ラプソディ』をはじめ、ザ・イエロー・モンキーやミッシェル・ガン・エレファントといったバンドを題材にした映画、アニメ映画など多彩なラインナップを揃える。

■〈大阪〉ヒット作はじめ選りすぐりの傑作45作品を上映

なんばパークスシネマでは、45作品の名作を一気に上映。『ラ・ラ・ランド』や『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『キングスマン』『レディ・プレイヤー1』といったヒット作がずらりと並ぶ。また、『劇場版 美少女戦士セーラームーン Eternal』前編・後編や、『劇場版シティーハンター <新宿プライベート・アイズ>』『パプリカ』などアニメ映画も充実。選りすぐりの傑作が勢揃いする。

【詳細】



■新宿ピカデリー映画祭≪ライブ音響上映≫

開催期間:2021年3月20日(土)~3月25日(木)

会場:新宿ピカデリー

住所:東京都新宿区新宿3-15-15

TEL:050-6861-3011(24時間上映案内&FAX案内サービス)

料金:2,300円(税込)

※『パンドラ ザ・イエロー・モンキー PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE』『オトトキ DOCUMENTARY of THE YELLOW MONKEY』は2,600円(税込)

チケット発売:

・新宿ピカデリー ウェブ販売 各上映日3日前 17:00~

・新宿ピカデリー劇場窓口販売 各上映日2日前劇場OPEN~ ※但し各回、残席がある場合に限る

・公式サイト

上映作品:ファンタジア、ザ・プロム、グレイテスト・ショーマン、ヘアスプレー、ボヘミアン・ラプソディ、機動戦士ガンダムI、機動戦士ガンダムII 哀・戦士編、機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編、プロメア、パンドラ ザ・イエロー・モンキー PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE、オトトキ DOCUMENTARY of THE YELLOW MONKEY、ミッシェル・ガン・エレファント “THEE MOVIE” -LAST HEAVEN 031011-

■なんばパークスシネマ映画祭≪ライブ音響上映≫

開催期間:2021年3月13日(土)~4月22日(木)

※但し、4月9日(金)~13日(火)の5日間は除く

会場:なんばパークスシネマ

住所:大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス8F

TEL:050-6864-7125(24時間上映案内&FAX案内サービス)

料金:2,300円(税込)

※一部作品は2,600円(税込)

チケット発売:

・なんばパークスシネマ ウェブ販売 各上映日3日前 17:00~

・なんばパークスシネマ劇場窓口販売 各上映日2日前劇場オープン~ ※但し各回、残席がある場合に限る

上映作品:ボヘミアン・ラプソディ、グレイテスト・ショーマン、ファンタジア、ザ・プロム、ラ・ラ・ランド、バーレスク、ヘアスプレー、セッション、シング・ストリート 未来へのうた※PG12、はじまりのうた、スウィングキッズ※PG12、マイケル・ジャクソン ムーンウォーカー、シカゴ7裁判、Mank/マンク、レディ・プレイヤー1、マッドマックス 怒りのデス・ロード※R15、キングスマン※R15、ベイビー・ドライバー、アトミック・ブロンド※R15、バジュランギおじさんと、小さな迷子、バーフバリ 伝説誕生<完全版>※R15、バーフバリ 王の凱旋<完全版>、機動戦士ガンダム I、機動戦士ガンダム II 哀・戦士編、機動戦士ガンダム III めぐりあい宇宙編、機動警察パトレイバー the Movie、劇場版シティーハンター <新宿プライベート・アイズ>、羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来(日本語吹替版)、劇場版 ハイスクール・フリート、この素晴らしい世界に祝福を!紅伝説、泣きたい私は猫をかぶる、若おかみは小学生、BanG Dream! FILM LIVE、プロメア、パプリカ、劇場版 美少女戦士セーラームーン Eternal 前編、劇場版 美少女戦士セーラームーン Eternal 後編

〈2,600円(税込)料金対象作品〉

パンドラ ザ・イエロー・モンキー PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE、オトトキ DOCUMENTARY of THE YELLOW MONKEY、ミッシェル・ガン・エレファント “THEE MOVIE” -LAST HEAVEN 031011-、3年目のデビュー、中島みゆき LIVE「歌旅劇場版」、中島みゆき「縁会 2012~3 劇場版」、中島みゆき Concert「一会(いちえ)」2015~2016 劇場版、中島みゆき 夜会 VOL.20「リトル・トーキョー」-劇場版-