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記事提供元：フィスコ
*08:16JST 3/8
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（31496.30、+572.16）
・ナスダック総合指数は上昇（12920.15、+196.68）
・シカゴ日経225先物は上昇（29180、大阪比+420）
・1ドル108円30-40銭
・SOX指数は上昇（2920.75、+89.12）
・VIX指数は低下（24.66、-3.91）
・米原油先物は上昇（66.09、+2.26）
・日銀のETF購入
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・日経平均は下落（28864.32、-65.79）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・国際収支（経常収支）（1月）
・銀行貸出預金動向（2月）
・倒産件数（2月）
・景気ウオッチャー調査（2月）
・景気動向指数（1月）
・雨宮日銀副総裁が講演
・独鉱工業生産指数（1月）
・米卸売在庫（1月）
・ロシアは休場《ST》
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