

*08:16JST 3/8

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31496.30、+572.16）

・ナスダック総合指数は上昇（12920.15、+196.68）

・シカゴ日経225先物は上昇（29180、大阪比+420）

・1ドル108円30-40銭

・SOX指数は上昇（2920.75、+89.12）

・VIX指数は低下（24.66、-3.91）

・米原油先物は上昇（66.09、+2.26）

・日銀のETF購入

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（28864.32、-65.79）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・国際収支（経常収支）（1月）

・銀行貸出預金動向（2月）

・倒産件数（2月）

・景気ウオッチャー調査（2月）

・景気動向指数（1月）

・雨宮日銀副総裁が講演

・独鉱工業生産指数（1月）

・米卸売在庫（1月）

・ロシアは休場《ST》