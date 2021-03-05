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5日の日本国債市場概況：債券先物は151円50銭で終了

2021年3月5日 17:39

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記事提供元：フィスコ


*17:39JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は151円50銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付150円82銭 高値151円88銭 安値150円79銭 引け151円50銭
売買高総計42345枚

2年 422回 -0.135％
5年 146回 -0.100％
10年 361回 0.080％
20年 175回 0.465％

債券先物3月限は、150円82銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行し、150円79銭まで下げた。その後、黒田日銀総裁が国会答弁で「長期金利変動幅の拡大が必要とは考えていない」と述べたことをきっかけに買いが急速に強まり、151円88銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.13％、10年債は1.53％、30年債は2.28％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.30％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.82％、NZ10年債は1.90％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:30　米・2月非農業部門雇用者数（予想：+19.8万人、1月：+4.9万人）
・22:30　米・2月失業率（予想：6.3％、1月：6.3％）
・22:30　米・2月平均時給（前年比予想：+5.3％、1月：+5.4％）
・22:30　米・1月貿易収支（予想：-675億ドル、12月：-666億ドル）
・22:30　カナダ・1月貿易収支（予想：-14.0億加ドル、12月：-16.7億加ドル）
・05:00　米・1月消費者信用残高（予想：+120.00億ドル、12月：+97.34億ドル）
・05:00　ボスティック米アトランタ連銀総裁オンライン討論会参加（マクロ経済政策）《KK》

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