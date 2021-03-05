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出来高変化率ランキング（14時台）～LAHD、クロスプラスなどがランクイン

2021年3月5日 14:44

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記事提供元：フィスコ


*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～LAHD、クロスプラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月5日　14:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2511> NF外債ヘッジ無　 　708390 　36376　 1847.41% -0.4%
<1457> TPXベア　　　　 　21020 　2436.6　 762.68% 0.36%
<6067> インパクトHD　　 　298200 　36900　 708.13% -4.33%
<7752> リコー　　　　　　 　21874800 　3390080　 545.26% 7.34%
<6246> テクノスマート　　 　390800 　64600　 504.95% 9.94%
<6778> アルチザ　　　　　 　1592600 　325860　 388.74% 10.92%
<2986>* LAHD　　　　　 　363800 　75440　 382.24% -10.38%
<9262> シルバーライフ　　 　167400 　37640　 344.74% -7.67%
<8057> 内田洋　　　　　　 　221800 　57900　 283.07% 1.82%
<7037> テノHD　　　　　 　122500 　32180　 280.67% 3.8%
<2510> NF外株ヘッジ無　 　149640 　39716　 276.78% 0.2%
<3232> 三交GHD　　　　 　417300 　111740　 273.46% -2.01%
<1711> 省電舎　　　　　　 　369500 　101000　 265.84% 5.76%
<9052> 山陽電　　　　　　 　228900 　66740　 242.97% -1.39%
<4496> コマースワン　　　 　39200 　11560　 239.10% -8.01%
<6034> MRT　　　　　　 　151200 　45380　 233.19% -4.45%
<3985> テモナ　　　　　　 　201400 　62040　 224.63% 0.37%
<7004> 日立造　　　　　　 　25707400 　8188200　 213.96% -8.04%
<9828> 元気寿司　　　　　 　110400 　35800　 208.38% -3.08%
<7317> 松屋R&D　　　　 　52600 　17180　 206.17% -3%
<8160> 木曽路　　　　　　 　535100 　175380　 205.11% -1%
<3446> ジェイテック　　　 　36200 　12420　 191.47% -6.05%
<7351> グッドパチ　　　　 　813400 　281240　 189.22% 5.53%
<1571> 日経インバ　　　　 　1970730 　715689.8　 175.36% 0.87%
<1699> 野村原油　　　　　 　24903820 　9060178　 174.87% 5.19%
<4449> ギフティ　　　　　 　1176100 　430540　 173.17% -4.83%
<6072> 地盤ネットH　　　 　364600 　136200　 167.69% 2.97%
<6666> リバーエレテク　　 　328200 　128060　 156.29% -7.69%
<3320>* クロスプラス　　　 　116000 　45720　 153.72% 3.09%
<8624>* いちよし　　　　　 　598900 　237500　 152.17% -4.22%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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