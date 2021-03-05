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*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～LAHD、クロスプラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月5日 14:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2511> NF外債ヘッジ無 708390 36376 1847.41% -0.4%
<1457> TPXベア 21020 2436.6 762.68% 0.36%
<6067> インパクトHD 298200 36900 708.13% -4.33%
<7752> リコー 21874800 3390080 545.26% 7.34%
<6246> テクノスマート 390800 64600 504.95% 9.94%
<6778> アルチザ 1592600 325860 388.74% 10.92%
<2986>* LAHD 363800 75440 382.24% -10.38%
<9262> シルバーライフ 167400 37640 344.74% -7.67%
<8057> 内田洋 221800 57900 283.07% 1.82%
<7037> テノHD 122500 32180 280.67% 3.8%
<2510> NF外株ヘッジ無 149640 39716 276.78% 0.2%
<3232> 三交GHD 417300 111740 273.46% -2.01%
<1711> 省電舎 369500 101000 265.84% 5.76%
<9052> 山陽電 228900 66740 242.97% -1.39%
<4496> コマースワン 39200 11560 239.10% -8.01%
<6034> MRT 151200 45380 233.19% -4.45%
<3985> テモナ 201400 62040 224.63% 0.37%
<7004> 日立造 25707400 8188200 213.96% -8.04%
<9828> 元気寿司 110400 35800 208.38% -3.08%
<7317> 松屋R&D 52600 17180 206.17% -3%
<8160> 木曽路 535100 175380 205.11% -1%
<3446> ジェイテック 36200 12420 191.47% -6.05%
<7351> グッドパチ 813400 281240 189.22% 5.53%
<1571> 日経インバ 1970730 715689.8 175.36% 0.87%
<1699> 野村原油 24903820 9060178 174.87% 5.19%
<4449> ギフティ 1176100 430540 173.17% -4.83%
<6072> 地盤ネットH 364600 136200 167.69% 2.97%
<6666> リバーエレテク 328200 128060 156.29% -7.69%
<3320>* クロスプラス 116000 45720 153.72% 3.09%
<8624>* いちよし 598900 237500 152.17% -4.22%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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