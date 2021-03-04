

*17:38JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は151円00銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年3月限

寄付150円94銭 高値151円02銭 安値150円85銭 引け151円00銭

売買高総計27933枚

2年 422回 -0.120％

5年 146回 -0.075％

10年 361回 0.130％

20年 175回 0.515％

債券先物3月限は、150円94銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行し、また、財務省の30年債入札の結果が低調だったことから売りが強まり、150円85銭まで下げた。その後、日経平均株価の大幅安を受けて買われ、151円02銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.13％、10年債は1.45％、30年債は2.23％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.31％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.76％、NZ10年債は1.83％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:30 英・2月建設業PMI（予想：51.0、1月：49.2）

・19:00 ユーロ圏・1月失業率（予想：8.3％、12月：8.3％）

・19:00 ユーロ圏・1月小売売上高（前月比予想：-1.4％、12月：+2.0％）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：75.5万件、前回：73.0万件）

・22:30 米・10-12月期非農業部門労働生産性改定値（前期比年率予想：-4.7％、速報値：-4.8％）

・24:00 米・1月製造業受注（前月比予想：+2.1％、12月：+1.1％）

・24:00 米・1月耐久財受注改定値（前月比予想：+3.4％、速報値：+3.4）

・02:05 パウエル米FRB議長オンライン討論会参加（米国経済）《KK》