マーケット RSS

 

4日の日本国債市場概況：債券先物は151円00銭で終了

2021年3月4日 17:38

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:38JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は151円00銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付150円94銭 高値151円02銭 安値150円85銭 引け151円00銭
売買高総計27933枚

2年 422回 -0.120％
5年 146回 -0.075％
10年 361回 0.130％
20年 175回 0.515％

債券先物3月限は、150円94銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行し、また、財務省の30年債入札の結果が低調だったことから売りが強まり、150円85銭まで下げた。その後、日経平均株価の大幅安を受けて買われ、151円02銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.13％、10年債は1.45％、30年債は2.23％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.31％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.76％、NZ10年債は1.83％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:30　英・2月建設業PMI（予想：51.0、1月：49.2）
・19:00　ユーロ圏・1月失業率（予想：8.3％、12月：8.3％）
・19:00　ユーロ圏・1月小売売上高（前月比予想：-1.4％、12月：+2.0％）
・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：75.5万件、前回：73.0万件）
・22:30　米・10-12月期非農業部門労働生産性改定値（前期比年率予想：-4.7％、速報値：-4.8％）
・24:00　米・1月製造業受注（前月比予想：+2.1％、12月：+1.1％）
・24:00　米・1月耐久財受注改定値（前月比予想：+3.4％、速報値：+3.4）
・02:05　パウエル米FRB議長オンライン討論会参加（米国経済）《KK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：続落で59.75ドル、増産観測広がる
  2. 鉄鋼、重工株など全面高、3例目のワクチン申請と伝わり景気敏感株が軒並み高い
  3. NY原油：大幅反発で61.28ドル、需要増加への期待残る
  4. アンジェス　みずほ銀行とコミットメントライン契約締結を発表
  5. 日立造船は全個体電池に関する報道が材料視されストップ高
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. NY原油：続落で59.75ドル、増産観測広がる
  3. コロナバブルが弾けた? 冷や水を浴びせた米長期金利上昇による悪いインフレ懸念　前編
  4. NY原油：大幅反落、株安やドル高を嫌気
  5. 米国株式市場見通し：金利高への脅威がくすぶり慎重な展開
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. 不二精機が急伸、ワクチン注射器のせいで接種6回から5回に減と伝わり一時ストップ高
  3. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比25円高の29435円
  4. ADR日本株ランキング～ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円
  5. ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比90円安の29410円

広告

写真で見るニュース

  • Audi Q2。画像は欧州仕様（画像: アウディ・ジャパンの発表資料より）
  • マイルドハイブリッド搭載が決まったBMW・X7 xDrive40d（画像: BMWジャパン発表資料より）
  • Photo：日本自動車工業会　豊田会長から550万人への年頭メッセージの冒頭部分
  • ルノー・トゥインゴ バイブス（画像: ルノー・ジャポン発表資料より）
  • マクラーレン・アルトゥーラ（画像: マクラーレン・オートモーティブ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

2月に発売した「オキシクリーンEX 500g」（画像: グラフィコの発表資料より）

女性による女性のための「特異製品」を開発するグラフィコへの期待

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (47)

赤色巨星でのライン強度比と温度の間の関係（画像：東京大学の発表資料より）

東大、赤色巨星ベテルギウスの表面温度測定に成功

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体