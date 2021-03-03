ナルミヤ・インターが値上がり率トップ、2月の月次動向に注目集まる

■既存店が14.5%増加、全店は14.4%増加

ナルミヤ・インターナショナル<9275>(東1)は3月3日、再び上値を追い、一時11%高の1180円(117円高)まで上げて昨年2月以来の高値に進み、東証1部の値上がり率トップに躍り出た。

2日の取引終了後、2月の月次動向「月次売上概況、2021年2月期2月度」を発表し、既存店が前年同月比14.5%増加、全店は同14.4%増加。 ともに4カ月ぶりの増加となった。チャネル別では、Eコマースが同49.4%増加し引き続き高水準で増加。これにより、期初から2月までの通期の売上高は全店が前期の88.6%となった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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