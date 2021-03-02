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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：設備投資、米自動車販売、ユーロ圏消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(1月) 1.06倍 1.06倍
08:30 失業率(1月) 3.0％ 2.9％
08:50 設備投資(10-12月) -2.3％ -10.6％
08:50 企業利益(10-12月) 28.4％
08:50 企業売上高(10-12月) 11.5％
08:50 マネタリーベース(2月) 18.9％
10:00 営業毎旬報告(2月28日現在、日本銀行)
＜海外＞
09:30 豪・経常収支(10-12月) 130億豪ドル 100億豪ドル
12:30 豪・オーストラリア準備銀行（豪中央銀行）が政策金利発表 0.10％ 0.10％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(2月) 0.36％ 0.86％
17:55 独・失業率(失業保険申請率)(2月) 6.0％ 6.0％
19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(2月) 1.4％
21:00 ブ・PPI 製造業(1月) 0.51％
22:30 加・GDP(10-12月) 40.5％
米・自動車販売(2月、3日までに) 1635万台 1663万台
米・ブレイナード連邦準備制度理事会(FRB)理事が討論会参加
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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