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今日の注目スケジュール：設備投資、米自動車販売、ユーロ圏消費者物価コア指数など

2021年3月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：設備投資、米自動車販売、ユーロ圏消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(1月)　1.06倍　1.06倍
08:30　失業率(1月)　3.0％　2.9％
08:50　設備投資(10-12月)　-2.3％　-10.6％
08:50　企業利益(10-12月)　　28.4％
08:50　企業売上高(10-12月)　　11.5％
08:50　マネタリーベース(2月)　　18.9％
10:00　営業毎旬報告(2月28日現在、日本銀行)


＜海外＞
09:30　豪・経常収支(10-12月)　130億豪ドル　100億豪ドル
12:30　豪・オーストラリア準備銀行（豪中央銀行）が政策金利発表　0.10％　0.10％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(2月)　0.36％　0.86％
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(2月)　6.0％　6.0％
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(2月)　　1.4％
21:00　ブ・PPI 製造業(1月)　　0.51％
22:30　加・GDP(10-12月)　　40.5％


米・自動車販売(2月、3日までに)　1635万台　1663万台

米・ブレイナード連邦準備制度理事会(FRB)理事が討論会参加

米・サンフランシスコ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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