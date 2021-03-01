メガチップスが一段高、業績予想を増額修正を連日好感

■カスタムメモリなど好調、純利益は特益もあり従来予想の7倍に

メガチップス<6875>(東1)は3月1日、一段高となり、10時にかけて9%高の3735円(320円高)まで上げて2018年5月以来の高値に進んだ。

2月25日の15時に今3月期の連結業績予想の増額修正を発表。以後、連日好感高となっている。

ゲームソフトウエア格納用LSI(カスタムメモリ)などが予想を上回って推移する見込みであることなどを要因に、営業利益は従来予想を12%上回る47.0億円の見込みに見直し、親会社株主に帰属する当期純利益は持分法適用の米国関連会社の株式一部売却による特別利益もあり、従来予想の7.4倍の200億円の見込みとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・【注目銘柄】ロードスターは年初来高値に肉薄、海外不動産ファンド進出報道でバリュー株買いが再燃（2020/10/14）

・【編集長の視点】ＡＭＢＩＴＩＯＮは増益転換業績の確認を１Ｑ決算開示時に期待して続伸（2020/10/21）

・【注目銘柄】トーメンデバイスは決算発表を先取りし割安ハイテク株買いが再燃し急反発（2020/10/07）

・【編集長の視点】綿半ＨＤは分割落ち後安値も２Ｑ決算発表を先取り巣ごもり関連株買いの好機（2020/10/13）

・【注目銘柄】日電子材料は２Ｑ決算発表を前に割安ハイテク株買いが再燃し反発（2020/10/20）