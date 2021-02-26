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*17:34JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は150円62銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付150円56銭 高値150円68銭 安値150円38銭 引け150円62銭
売買高総計52764枚
2年 421回 -0.115％
5年 146回 -0.055％
10年 361回 0.155％
20年 175回 0.550％
債券先物3月限は、150円56銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の急上昇を受けて売りが先行し、150円38銭まで下げた。その後、財務省の2年債の結果が順調だったことを好感して買われ、150円68銭まで上げた。現物債の取引では、5年債と20年債が買われ、10年債が売られ、2年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は1.48％、30年債は2.26％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.25％、英国債は0.79％、オーストラリア10年債は1.89％、NZ10年債は1.89％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:00 南ア・1月貿易収支（予想：+210億ランド、12月：+320億ランド）
・22:30 米・1月個人所得（前月比予想：+9.5％、12月：+0.6％）
・22:30 米・1月個人消費支出（前月比予想：+2.5％、12月：-0.2％）
・22:30 米・1月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.4％、12月：+1.5％）
・22:30 米・1月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.4％、12月：+0.3％）
・23:45 米・2月シカゴ購買部協会景気指数（予想：61.0、1月：63.8）
・24:00 米・2月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：76.5、速報値：76.2）
・G20財務相・中銀総裁会議（27日まで）《KK》
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