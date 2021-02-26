

*07:33JST NY金：続落で1775.40ドル、米長期金利上昇を嫌気

NY金先物4月限は続落（COMEX金4月限終値：1775.40 ↓22.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比-22.50ドルの1オンス＝1775.40ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは、1763.90ドル−1805.00ドル。アジア市場の序盤で1805.00ドルまで買われたが、米金利高を警戒してじり安の展開となった。ニューヨーク市場で1763.90ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では1770ドル近辺で推移した。《FA》