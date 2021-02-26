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NY外為：ポンド買い一服

2021年2月26日 01:34

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記事提供元：フィスコ


*01:34JST NY外為：ポンド買い一服
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NY外為市場では英国の段階的なロックダウン解除を受けた回復期待に伴うポンド買いが一段落した。

ポンド・ドルは1.4182ドルまで上昇後、1.4127ドルまで反落。ポンド円は150円45銭まで上昇し2018年5月以降3年ぶり高値を更新後、150円10銭まで反落した。ユーロ・ポンドは0.8657ポンドまで上昇し22日来の高値を更新した。《KY》

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