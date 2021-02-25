三井物産が2008年以来の高値、自社株買いと自己株式の消却など好感される

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■NY株の大幅反発とともに好感
三井物産<8031>(東1)は2月25日、一段高で始まり、取引開始後は5%高の2362.5円(107.5円高)まで上げて2008年以来の2300円台に進んでいる。
24日の16時に自己株式の取得(自社株買い)と自己株式の消却を発表。株式価値の向上が進むことになり、NY株の大幅反発とともに好感された。
自社株買いの上限は3000万株(自己株式を除く発行済株式総数の1.8%)、取得総額の上限は500億円。2021年2月25日から同年4月27日まで、市場買付にて実施する。
また、自己株式の消却は、3000万株(消却前の発行済株式総数に対する割合1.7%)を同年4月1日(予定)付で行う。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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