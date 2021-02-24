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【M&A速報：2021/02/24（2）】前田建設工業、前田道路、前田製作所の3社、共同株式移転により経営統合

2021年2月24日 16:42

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記事提供元：フィスコ


*16:42JST 【M&A速報：2021/02/24（2）】前田建設工業、前田道路、前田製作所の3社、共同株式移転により経営統合
■前田建設工業<1824>、前田道路<1883>、前田製作所<6281>の3社、共同株式移転により経営統合

■三菱地所<8802>、国内ロードレースリーグ運営のジャパンサイクルリーグと資本業務提携

■たけびし<7510>、電子部品、電子機器販売 のシンガポールLe Champを買収

■廣済堂<7868>、持株会社体制に移行

■日本エスコン<8892>、中部電力<9502>を割当先として新株式を発行

■美容師向け動画教育サービス提供のHAIRCAMP、ビューティガレージ<3180>のCVCファンドから資金調達を実施

■AGA管理アプリ「HIX」運営のエムボックス、ジェネシア・ベンチャーズなどからシードラウンドで資金調達を実施

■AIデバイス設計サービス「TAI Compiler」展開のTokyo Artisan Intelligence、資金調達を実施

■ウィルソン・ラーニングワールドワイド<9610>、米国子会社2社を合併

■住友商事<8053>、金属事業の一部を傘下の住商メタレックスに承継

■京都きもの友禅<7615>、持株会社体制に移行

■メディア工房<3815>、子会社で越境Eコマース事業を手がけるメディトラの第三者割当増資を引き受け

■クリーンビューティD2Cスキンケアブランド運営のSISI、1億円の資金調達を実施

■現場DXを推進するFairyDevices、ダイキン工業<6367>などから総額約10.2億円の資金調達を実施

■アイカ工業<4206>、マレーシアのホットメルト製造販売会社Adtek Consolidatedの株式取得

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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