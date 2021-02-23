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フォルマのホワイトデー、フレッシュ苺×ピスタチオのマーブル模様チーズケーキ

2021年2月23日 08:07

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記事提供元：ファッションプレス

　チーズケーキ専門店フォルマ(FORMA)からホワイトデー期間限定の新作チーズケーキ「ピスターシュ・ブラン」が、2021年3月1日(月)から3月15日(月)まで発売される。

　「ピスターシュ・ブラン」は、旬を迎える苺にピスタチオを組み合わせた、限定のレアチーズケーキだ。

　ケーキは、宮城県蔵王産の生乳を使用したマスカルポーネチーズのまろやかなムースをベースに、薫り高いピスタチオをコンビネーション。マーブル模様を描いた天面には、フレッシュな苺をトッピングした。甘酸っぱい苺と香ばしいピスタチオ、コク深いチーズの味わいが絶妙にマッチした1品となっている。

【詳細】
ピスターシュ・ブラン
販売期間：2021年3月1日(月)～3月15日(月)
販売店舗：フォルマ各店
サイズ：4.5号(直径13.5cm)
価格：2,160円(税込)

■店舗情報

・あべのハルカス近鉄本店(喫茶・ストア)
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 5F(喫茶)・B1(ストア)
TEL：06-6625-2386
・近鉄百貨店 上本町店(喫茶)
住所：大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-43 2F
TEL：06-6772-1670
・阪急百貨店 千里阪急(喫茶)
住所：大阪府豊中市新千里東町1-5-1 4F
TEL：06-6832-1776
・高島屋大阪店 東館地階洋菓子売場(ストア)
住所：大阪府大阪市中央区難波5-1-5
TEL：06-6649-1561

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードあべのハルカス近鉄本店ホワイトデー近鉄百貨店

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