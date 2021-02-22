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*17:51JST 22日の日本国債市場概況：債券先物は151円06銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円02銭 高値151円09銭 安値150円97銭 引け151円06銭
売買高総計33438枚
2年 421回 -0.115％
5年 146回 -0.065％
10年 361回 0.115％
20年 175回 0.520％
債券先物3月限は、151円02銭で取引を開始。前週末の米長期金利上昇を受けて売り先行となったが、151円ちょうどからいったん買い戻され、151円09銭まで上げた。その後、日銀の国債買い入れオペの結果が弱かったことから再び売られ、150円97銭まで下げた。現物債の取引では全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.10％、10年債は1.37％、30年債は2.16％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.30％、英国債は0.71％、オーストラリア10年債は1.59％、NZ10年債は1.61％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 独・2月IFO企業景況感指数（予想：90.5、1月：90.1）
・22:30 米・1月シカゴ連銀全米活動指数（予想：0.50、12月：0.52）
・24:00 米・1月景気先行指数（前月比予想：+0.4％、12月：+0.3％）
・24:30 米・2月ダラス連銀製造業活動指数（予想：5.0、1月：7.0）
・06:45 NZ・10-12月期小売売上高（前期比予想：-0.5％、7-9月期：+28.0％）《KK》
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