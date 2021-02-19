【自社株買い】ケンコーマヨネーズ、2月22日から普通株式20万株を上限に開始

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
ケンコーマヨネーズ<2915>(東1)は2021年2月22日から22年2月21日まで、自己株式の取得(自社株買い)を行う。2月19日の15時過ぎに発表した。
自社株買いで取得する株式の総数は普通株式20万株(上限、自己株式を除く発行済株式総数の1.21%)、取得総額は4.0億円(上限)。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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