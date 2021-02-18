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【M&A速報：2021/02/18（2）】MyAnimeList、親会社のメディアドゥや講談社などから資金調達を実施

2021年2月18日 16:19

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記事提供元：フィスコ


*16:19JST 【M&A速報：2021/02/18（2）】MyAnimeList、親会社のメディアドゥや講談社などから資金調達を実施
■アニメ・マンガコミュニティ運営のMyAnimeList、親会社のメディアドゥ<3678>や講談社などを割当先として第三者割当増資を実施

■リソルグループ、東京ベイサイドリゾートから千葉県君津市の「亀山湖カントリークラブ」事業を承継

■木造住宅用建材メーカーの城東テクノ、送電線用架線金具製品の設計を手がけるTDMを買収

■コーユーレンティア<7081>子会社のコーユーイノテックス、音響装置等設計の共和通信を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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