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2/18の強弱材料

2021年2月18日 08:20

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記事提供元：フィスコ


*08:20JST 2/18
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（31613.02、+90.27）
・1ドル105円80-90銭
・米原油先物は上昇（61.16、+1.08）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・日経平均は下落（30292.19、-175.56）
・ナスダック総合指数は下落（13965.50、-82.00）
・シカゴ日経225先物は下落（30345、大阪比-55）
・SOX指数は下落（3178.24、-60.68）
・VIX指数は上昇（21.50、+0.04）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・対外対内証券売買契約（先週）
・首都圏販売用マンション（1月）
・工作機械受注（1月）
・アクシージアが新規上場
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米住宅着工件数（1月）
・米住宅建設許可件数（1月）
・米輸入物価指数（1月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（2月）
・欧州中央銀行（ECB）理事会の議事要旨
・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）
・米下院金融委がゲームストップに関する公聴会《ST》

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