

*08:20JST 2/18

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31613.02、+90.27）

・1ドル105円80-90銭

・米原油先物は上昇（61.16、+1.08）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（30292.19、-175.56）

・ナスダック総合指数は下落（13965.50、-82.00）

・シカゴ日経225先物は下落（30345、大阪比-55）

・SOX指数は下落（3178.24、-60.68）

・VIX指数は上昇（21.50、+0.04）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・対外対内証券売買契約（先週）

・首都圏販売用マンション（1月）

・工作機械受注（1月）

・アクシージアが新規上場

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米住宅着工件数（1月）

・米住宅建設許可件数（1月）

・米輸入物価指数（1月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（2月）

・欧州中央銀行（ECB）理事会の議事要旨

・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）

・米下院金融委がゲームストップに関する公聴会《ST》