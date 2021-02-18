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記事提供元：フィスコ
*02:53JST NY外為：ドル買い一服、FOMC議事録待ち
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NY外為市場では米連邦準備制度理事会（FRB）による連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(1月26-27日開催分)の公表を控え、ドル買いが一段落した。
ドル・円は106円20銭付近から105円78銭まで反落。ユーロ・ドルは1.2023ドルの安値から1.2046ドルまで戻した。
米国債相場は堅調。米10年債利回りは再び1.3％割れ、1.28％前後で推移した。《KY》
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