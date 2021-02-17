

*08:23JST 2/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30467.75、+383.60）

・NYダウは上昇（31522.75、+64.35）

・1ドル106円00-10銭

・SOX指数は上昇（3238.92、+19.05）

・米原油先物は上昇（60.05、+0.58）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（14047.50、-47.97）

・シカゴ日経225先物は下落（30415、大阪比-185）

・VIX指数は上昇（21.46、+1.49）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・貿易統計（1月）

・機械受注（12月）

・訪日外国人客数（1月）

・カーボンプライシングに関する経産省研究会の初会合

・昭和電工<4004>など決算発表

・ユーロ圏新車販売台数（1月）

・英消費者物価指数（1月）

・米小売売上高（1月）

・米鉱工業生産指数（1月）

・米設備稼働率（1月）

・米企業在庫（12月）

・米NAHB住宅市場指数（2月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（1月26-27日）

・中国休場《ST》