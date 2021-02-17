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記事提供元：フィスコ
*08:23JST 2/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（30467.75、+383.60）
・NYダウは上昇（31522.75、+64.35）
・1ドル106円00-10銭
・SOX指数は上昇（3238.92、+19.05）
・米原油先物は上昇（60.05、+0.58）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（14047.50、-47.97）
・シカゴ日経225先物は下落（30415、大阪比-185）
・VIX指数は上昇（21.46、+1.49）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・貿易統計（1月）
・機械受注（12月）
・訪日外国人客数（1月）
・カーボンプライシングに関する経産省研究会の初会合
・昭和電工<4004>など決算発表
・ユーロ圏新車販売台数（1月）
・英消費者物価指数（1月）
・米小売売上高（1月）
・米鉱工業生産指数（1月）
・米設備稼働率（1月）
・米企業在庫（12月）
・米NAHB住宅市場指数（2月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（1月26-27日）
・中国休場《ST》
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